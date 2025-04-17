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Виталий Лысцов: в первый дивизион Португалии готов был бесплатно лететь

Виталий Лысцов: в первый дивизион Португалии готов был бесплатно лететь
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Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов рассказал, как состоялся его переход в клуб первого дивизиона Португалии.

«После «Лейрии» я несколько месяцев поддерживал форму индивидуально. Зимой склонялся к тому, чтобы продолжить карьеру в России. Желательно поближе к дому: если не в Воронеже, то в Москве. Чтобы и дочке было удобно, и родные недалеко. Но такого предложения не поступило. Зато позвонил из Португалии Ким, мой хороший друг и представитель по совместительству. Когда я был в «Бенфике», он там селекционером работал. С тех пор общаемся.

Ким обрадовал новостью, что есть вариант подписать контракт с «Боавиштой» до конца сезона. «На тебя здесь реально рассчитывают, как только наберёшь форму — начнёшь играть», — заверил он. Это и подкупило. «Боавишта» нацеливалась на меня, ещё когда я был в «Лейрии». Но тогда на клубе стоял бан от лиги на заявку новичков. Как только им удалось решить свои проблемы, они вернулись к моей кандидатуре. Я знал, в каком тяжёлом положении находится клуб, но финансовый вопрос тут не имел значения. Согласился без раздумий. В первый дивизион готов был даже бесплатно лететь», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Виталием Лысцовым читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».

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