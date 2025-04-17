Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес — о матче с «Баварией»: мы запомним эту игру надолго

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2). Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».
«Мы запомним эту игру надолго! «Интер» никогда не сдаётся: у нас есть характер, сердце и голова. Мы терпели, но вновь показали, что способны на великие дела. Дальше нас ждёт серьёзное противостояние с великим соперником. У «Барселоны» славная история в Лиге чемпионов», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» состоялась накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.
- 17 апреля 2025
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