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«Мы играли против лучшей команды Италии». Мюллер — о вылете «Баварии» из ЛЧ

«Мы играли против лучшей команды Италии». Мюллер — о вылете «Баварии» из ЛЧ
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Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении от итальянского «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит «разочарованы»? На самом деле я не так уж и разочарован, потому что, в конце концов, мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного лично для себя: выложился ли я полностью? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало? Выложилась ли команда на все 100? Конечно, мы можем обсуждать это, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два мяча за весь сезон в Лиге чемпионов до этой ничьей. Мы вели со счётом 1:0, хорошо включились в игру, но, очевидно, они тоже хороши. Возможно, за последние пять минут что-то могли забить, и мы стояли бы здесь по-другому», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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