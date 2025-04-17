«Мы играли против лучшей команды Италии». Мюллер — о вылете «Баварии» из ЛЧ

Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении от итальянского «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит «разочарованы»? На самом деле я не так уж и разочарован, потому что, в конце концов, мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного лично для себя: выложился ли я полностью? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало? Выложилась ли команда на все 100? Конечно, мы можем обсуждать это, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два мяча за весь сезон в Лиге чемпионов до этой ничьей. Мы вели со счётом 1:0, хорошо включились в игру, но, очевидно, они тоже хороши. Возможно, за последние пять минут что-то могли забить, и мы стояли бы здесь по-другому», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».