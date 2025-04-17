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Юрий Сёмин объяснил, что «Реалу» нужно изменить после вылета из Лиги чемпионов

Юрий Сёмин объяснил, что «Реалу» нужно изменить после вылета из Лиги чемпионов
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. «Сливочные» проиграли в ответном матче лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, по сумме двух игр — 1:5.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Вчерашний матч с «Арсеналом» показал, что «Реалу» нужны большие изменения. Это напрашивалось давно. Изменения нужны не в частности Анчелотти, а в составе «Реала» — там недостаточно футболистов, которые соответствуют задачам клуба», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый матч пройдёт 29 апреля.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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