Юрий Сёмин объяснил, что «Реалу» нужно изменить после вылета из Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. «Сливочные» проиграли в ответном матче лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, по сумме двух игр — 1:5.

«Вчерашний матч с «Арсеналом» показал, что «Реалу» нужны большие изменения. Это напрашивалось давно. Изменения нужны не в частности Анчелотти, а в составе «Реала» — там недостаточно футболистов, которые соответствуют задачам клуба», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый матч пройдёт 29 апреля.