Букайо Сака: приятно осознавать, что «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1). На 13-й минуте «Арсенал» заработал пенальти, который не смог реализовать Сака, пробив паненкой.

«Мы доказали, что можем играть в Европе и побеждать одного из лучших в мире соперников что дома, что на выезде. Сегодняшний вечер — настоящее заявление. Приятно осознавать, что мы можем выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Саки испанское онлайн-издание Sport.es.

В первом матче «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0. Лондонский клуб сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».