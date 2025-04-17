Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Лысцов: 1 марта дочке годик исполнился, а 2-го я забил победный гол за «Боавишту»

Виталий Лысцов: 1 марта дочке годик исполнился, а 2-го я забил победный гол за «Боавишту»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов высказался о первом голе за португальский клуб. 2 марта «Боавишта» дома принимала «Санта Клару» в рамках 24-го тура чемпионата Португалии. Гол Лысцова принёс победу его команде.

Португалия — Примейра . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боавишта
Порту
Окончен
1 : 0
Санта-Клара
Понта-Делгада
1:0 Лысцов – 81'    

«Я был счастлив победить. Если бы я забил и мы проиграли — вообще не радовался бы. А тут всё сошлось: мой гол, победа, ещё и день рождения дочки. Супер!

Ей 1 марта годик исполнился, а мы играли 2-го. Вся семья по этому поводу собралась в Воронеже: праздновали день рождения и заодно смотрели матч, болели. А мне удался такой вот подарок дочке. Наверное, она мне свою энергетику за тысячи километров передала. Понятно, что сейчас Мия ещё мало что осознаёт, но, думаю, когда подрастёт, с интересом воспримет эту историю», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Надели тестю мешок на голову, подозревали в связях с террористами». Лысцов снова в Европе
Эксклюзив
«Надели тестю мешок на голову, подозревали в связях с террористами». Лысцов снова в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android