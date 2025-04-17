Виталий Лысцов: 1 марта дочке годик исполнился, а 2-го я забил победный гол за «Боавишту»

Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов высказался о первом голе за португальский клуб. 2 марта «Боавишта» дома принимала «Санта Клару» в рамках 24-го тура чемпионата Португалии. Гол Лысцова принёс победу его команде.

«Я был счастлив победить. Если бы я забил и мы проиграли — вообще не радовался бы. А тут всё сошлось: мой гол, победа, ещё и день рождения дочки. Супер!

Ей 1 марта годик исполнился, а мы играли 2-го. Вся семья по этому поводу собралась в Воронеже: праздновали день рождения и заодно смотрели матч, болели. А мне удался такой вот подарок дочке. Наверное, она мне свою энергетику за тысячи километров передала. Понятно, что сейчас Мия ещё мало что осознаёт, но, думаю, когда подрастёт, с интересом воспримет эту историю», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.