Защитник «Интера» Бенжамен Павар — о матче с «Баварией»: мы терпели, скрипя зубами

Футболист миланского «Интера» Бенжамен Павар высказался по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2). Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».
«Гол очень меня порадовал, но больше всего я счастлив за команду, которая прошла серьёзное испытание на оборону и достигла большой цели. Мы терпели, скрипя зубами. Знали, что успешная игра в обороне может стать залогом успеха. Мы очень хорошо выполнили свою работу», — приводит слова Павара официальный сайт УЕФА.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» состоялась накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.
- 17 апреля 2025
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