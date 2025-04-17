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Юрий Сёмин выступил в защиту Лички на фоне слухов об отставке из «Динамо»

Юрий Сёмин выступил в защиту Лички на фоне слухов об отставке из «Динамо»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможной отставке Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо». В весенней части сезона команда показывает неубедительную игру. Бело-голубые идут на пятом месте в таблице РПЛ.

«Я не знаю, могут ли Личку уволить из «Динамо». Об этом знают только руководители клуба, им виднее. Отставка — часть профессии тренера, если нет побед. Но мне кажется, что «Динамо» при Личке развивалось и становилось лучше. У многих тренеров неудачный период часто бывает после зимнего перерыва. Достаточно долгая пауза, в которой нужно подготовить команду по-особому, ведь нет футбола больше двух месяцев. Кто лучше пройдёт этот этап, тот и выигрывает чемпионат. На данный момент лучше всех проходит этот этап Семак. Наверное, он знает какие-то методы, которые позволяют ему после зимнего перерыва делать команду лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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