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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о предстоящей встрече с санкт-петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Честно говоря, я очень хотел с «Зенитом» сыграть. Думаю, что это команда сейчас уровня Лиги чемпионов, и это будет хорошая проверка для нас. Я рад, что мы попали на них. ЦСКА – это уровень Лиги чемпионов? Думаю, что да», – приводит слова Мусаева «Советский спорт».

Накануне, 16 апреля, «Зенит» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Ростов» со счётом 2:0 (общий счёт — 3:0). ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) и вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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