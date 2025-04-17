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Сёмин выделил сильные стороны фаворитов Лиги чемпионов

Сёмин выделил сильные стороны фаворитов Лиги чемпионов
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о претендентах на победу в Лиге чемпионов. В полуфинале сыграют английский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен», а также испанская «Барселона» и итальянский «Интер».

«ПСЖ» и «Арсенал» — претенденты на победу в Лиге чемпионов. «Канониры» показали самый сильный и сбалансированный футбол в этом турнире. Английская команда очень сильна физически, молода, азартна и голодна до титулов. «Интер» прекрасно играет в оборонительных действиях, в составе команды много опытных футболистов. Та же «Барселона» обладает самым большим талантом. Любая команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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