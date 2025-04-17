Олег Терёхин: впереди у «Динамо» очень жидко и без эмоций

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о фоне возможной отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички на фоне последних неудачных результатов. Напомним, в Фонбет Кубке России «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Пути регионов, а в РПЛ команда Лички проиграла два из последних пяти матчей.

«Отставка Лички возможна в этом сезоне, такова тренерская судьба. «Динамо» в последних матчах играет неярко. В атаке играют очень плохо, в Нижнем Новгороде спасло чудо — не забили пенальти. Всё поперёк и назад, пока не забили гол — не шевелились. Мы постоянно говорим о Тюкавине, но, помимо него, в команде ещё 20 футболистов. Впереди у команды пока очень жидко, без эмоций и неудачно. Понятно, что есть избитая фраза: «Тренер на поле не выходит», но футболисты «Динамо» должны играть по-другому. На вчерашний матч с ЦСКА пришёл полный стадион, а у динамовцев нет огонька в глазах», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.