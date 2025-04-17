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Гарри Кейн высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов

Гарри Кейн высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов
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Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о поражении от итальянского «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Есть много причин. Конечно, тяжело уходить с поля после того, как мы отдали все силы для победы. В обоих матчах у нас было достаточно моментов, чтобы забить больше голов. И в этот раз тяжело смириться с тем, что мы пропустили два гола со стандартных положений. В концовке мы были очень близки к победе, но в таких важных матчах всё сводится к моментам, и они использовали их лучше, чем мы.

Это был долгий и тяжёлый сезон в Лиге чемпионов с большим количеством игр, но я чувствовал, что мы становимся лучше по мере продолжения турнира. Если мы посмотрим на результаты обоих матчей, то можем с уверенностью сказать, что можем обыграть любую команду в мире. Но это футбол, и мы не должны позволить этому испортить сезон. У нас есть шанс вернуть себе титул в Бундеслиге», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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