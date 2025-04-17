Лысцов: руководителям «Факела» я даже бесплатно не нужен. Может, личная неприязнь

Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов высказался о том, что его не взяли в воронежский «Факел». Клуб имел вариант подписать игрока бесплатно, на правах свободного агента.

«Когда футболиста не берут бесплатно, для меня это странно. Всё-таки в «Факеле» акцент делают на своих футболистов, а я воронежец, с хорошей школой «Локомотива». Может, имеет место какая-то личная неприязнь у руководителей клуба, может, ещё какие-то моменты. Но, думаю, я бы точно там ничего не испортил. Тем более я реально люблю свой город.

То, что «Факел» в Премьер-Лиге, — для меня большая гордость. Очень хочу, чтобы команда оставалась в РПЛ. Город-миллионник, футбол прям очень любят. Ты сам видишь, как за «Факел» болеют, песни «Сектора Газа» поют. Атмосфера — класс! Чемпионат мира в 2018-м в Воронеже тоже ждали. Надеялись, что будут вложения в наш город, отдадут какие-то матчи. Не случилось, но РПЛ Воронеж в любом случае заслуживает. Любовь к футболу там невероятная. Если бы я в тот момент пришёл в «Факел», от всего сердца и души бился бы за клуб. И да, даже бесплатно.

Они знали, что я дома без команды. Я просто там не нужен, 100 процентов. Мне звонили знакомые футболисты: «Виталя, ты чего, без клуба нельзя. Я поговорю с теми, этими». Ребята, спасибо им, пытались помочь. Знаю, что до «Факела» тоже доходили, но там даже не рассматривали мою кандидатуру», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.