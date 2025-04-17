Букайо Сака объяснил, почему пробил паненкой пенальти в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал, почему решил пробил пенальти паненкой в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Реализовать 11-метровый удар Букайо не удалось.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
«Подобное иногда случается. Я пытался забить, но это не сработало. Вместе с тем я был уверен, что у меня получится забить «Реалу». Я извлекаю уроки из каждого момента, хотя сегодня вечером я больше сосредоточен на том, чтобы насладиться победой. Всё остальное потом», — приводит слова Саки испанское онлайн-издание Sport.es.
В первом матче «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0. Лондонский клуб сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».
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