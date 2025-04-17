Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 29-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Енисей» — «Чайка»: Антон Анопа (Благовещенск) – Ярослав Калиниченко (Пермь), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Светлана Яшкина (Москва).

«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: Богдан Головко (Волгоград) – Александр Чекалин (Воронеж), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург), VAR – Игорь Панин (Дмитров), АVAR – Ян Бобровский (Санкт-Петербург), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: Антон Фролов (Москва) – Александр Приходько (Москва), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Евгений Летин (Московская область).

«Торпедо» — «Урал»: Максим Перезва (Раменское) – Денис Петров (Астрахань), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург).

«Шинник» — «Арсенал»: Олег Соколов (Воронеж) – Фёдор Валявин (Саратов), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Артём Харин (Вологда), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).

«Ротор» — «Тюмень»: Александр Машлякевич (Москва) – Артём Перов (Москва), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Антон Воронцов (Москва).

«Сочи» — «Алания»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), VAR – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), АVAR – Евгений Кукуляк (Калуга), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Балтика» — «Сокол»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) –Павел Новиков (Санкт-Петербург), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Роман Марнавский (Санкт-Петербург), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Филипп Яковлев (Москва).

«Родина» — «Уфа»: Герман Коваленко (Казань) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Владимир Фалов (Москва), VAR – Вера Опейкина (Сочи), АVAR – Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектор –Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Иван Егоров (Москва).