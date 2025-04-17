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Стогниенко подвёл итоги противостояния «Интера» и «Баварии» в Лиге чемпионов

Стогниенко подвёл итоги противостояния «Интера» и «Баварии» в Лиге чемпионов
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Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился мыслями о прошедшем противостоянии «Интера» и «Баварии» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 4:3 в пользу итальянской команды. В первой игре «Интер» увёз победу из Мюнхена (2:1). Ответный матч состоялся 16 апреля и завершился со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Матч, от которого многие ждали качественного футбола, несмотря на то, что этот матч, «Интер» — «Бавария», несколько потерялся в тени вывески «Реал» — «Арсенал». Ну просто потому, что у «Реала» и «Арсенала» очень много болельщиков, хотя там, по сути, было всё ясно изначально, после первой игры. Но про эту игру всё равно говорили больше, чем про игру «Интера» и «Баварии».

«Интер» продемонстрировал свои сильнейшие качества, главные из которых — это дисциплина, выстроенность игры и умение возвращаться в игру, даже когда ситуация складывается не лучшим для команды образом. А «Бавария» показала прежде всего характер. Характер, который позволил мюнхенцам до последнего нервировать болельщиков «Интера».

Заслужил «Интер» эту победу? Да, заслужил, хотя концовка, конечно, получилась невероятно напряжённой», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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