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Стогниенко оценил шансы «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны»

Стогниенко оценил шансы «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны»
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Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко поделился мнением о шансах миланского «Интера» против каталонской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов. Игры пройдут 30 апреля и 6 мая. По их итогам определится финалист ЛЧ.

«Если говорить о том, существуют ли шансы у „Интера“ пройти „Барселону“, я думаю, что существуют. При условии, конечно, что „Интер“ покажет свой лучший футбол, плюс должно чуть-чуть повезти. Но „Интер“ соперник для „Барселоны“ крайне неприятный», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В прошедшем противостоянии «Интера» и «Баварии» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов итальянцы одержали победу. Общий счёт двухматчевого противостояния — 4:3 в пользу «нерадзурри».

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