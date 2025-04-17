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Виталий Лысцов: Лёша Миранчук ещё мог бы в Европе поиграть

Виталий Лысцов: Лёша Миранчук ещё мог бы в Европе поиграть
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Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов высказался о потенциале российского хавбека Алексея Миранчука, который сейчас выступает за американский клуб «Атланта Юнайтед». Лысцов считает, что полузащитник мог бы ещё поиграть в Европе вместо переезда в МЛС.

«В «Локо» Миранчуки всё песни иностранные слушали и только начинали по-английски говорить. А тут смотрю: Лёха в Штатах интервью уже спокойно даёт! Не знал, что он так в языке продвинулся. Молодец! Видно, Лена, невеста, его поднатаскала в английском. МЛС — хороший вариант, почему нет? Туда сейчас многие едут. Лига растёт. Наверное, Лёха хотел что-то в жизни поменять, хотя, мне кажется, он ещё и в Европе мог бы поиграть. Но если он так решил, моё дело как друга поддерживать и помогать, чем могу», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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