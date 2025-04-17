Кобелев: «Реал» не прощает поражений, Анчелотти может уйти из команды

Российский экс-футболист, а ныне тренер Андрей Кобелев высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. «Сливочные» проиграли в ответном матче лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, по сумме двух игр — 1:5.

«Анчелотти очень многое сделал для «Реала». Команда усилилась в этом сезоне, «сливочные» подписали Мбаппе. «Реал» — такой клуб, который не прощает поражений. Если команда не выиграет чемпионат Испании, вполне вероятно, что Анчелотти уйдёт», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен».