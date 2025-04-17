Кобелев: «Реал» не прощает поражений, Анчелотти может уйти из команды
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Андрей Кобелев высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. «Сливочные» проиграли в ответном матче лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, по сумме двух игр — 1:5.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
«Анчелотти очень многое сделал для «Реала». Команда усилилась в этом сезоне, «сливочные» подписали Мбаппе. «Реал» — такой клуб, который не прощает поражений. Если команда не выиграет чемпионат Испании, вполне вероятно, что Анчелотти уйдёт», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен».
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