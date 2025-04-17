Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: «Реал» не прощает поражений, Анчелотти может уйти из команды

Кобелев: «Реал» не прощает поражений, Анчелотти может уйти из команды
Комментарии

Российский экс-футболист, а ныне тренер Андрей Кобелев высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. «Сливочные» проиграли в ответном матче лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, по сумме двух игр — 1:5.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Анчелотти очень многое сделал для «Реала». Команда усилилась в этом сезоне, «сливочные» подписали Мбаппе. «Реал» — такой клуб, который не прощает поражений. Если команда не выиграет чемпионат Испании, вполне вероятно, что Анчелотти уйдёт», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android