Педро — о победе «Зенита» над «Ростовом»: мы очень хотели выиграть

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

— Педро, в сегодняшнем матче «Ростов» устраивала только победа. Чувствовался ли сегодня особый настрой соперника?

— Да, конечно, но и мы, в свою очередь, очень хотели победить, особенно учитывая, что играли дома, перед своими болельщиками. Мы были очень мотивированы и рады, что добились уверенной победы, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» с «Ростовом» состоялся накануне, 16 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые по сумме двух встреч (3:0 общ.) вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале Пути РПЛ они сыграют с ЦСКА.