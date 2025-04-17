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Педро — о победе «Зенита» над «Ростовом»: мы очень хотели выиграть

Педро — о победе «Зенита» над «Ростовом»: мы очень хотели выиграть
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Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

— Педро, в сегодняшнем матче «Ростов» устраивала только победа. Чувствовался ли сегодня особый настрой соперника?
— Да, конечно, но и мы, в свою очередь, очень хотели победить, особенно учитывая, что играли дома, перед своими болельщиками. Мы были очень мотивированы и рады, что добились уверенной победы, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» с «Ростовом» состоялся накануне, 16 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые по сумме двух встреч (3:0 общ.) вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале Пути РПЛ они сыграют с ЦСКА.

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