Лаутаро Мартинес забил 20-й гол в Лиге чемпионов УЕФА

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», довёл общий счёт забитых мячей в этом турнире до 20. Всего в Лиге чемпионов аргентинский форвард провёл 55 матчей, отдал шесть результативных передач и получил 12 жёлтых карточек.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» состоялась накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.

В полуфинале самого престижного европейского кубкового турнира «Интер» сыграет с каталонской «Барселоной». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».