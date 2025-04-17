Лаутаро Мартинес забил 20-й гол в Лиге чемпионов УЕФА
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», довёл общий счёт забитых мячей в этом турнире до 20. Всего в Лиге чемпионов аргентинский форвард провёл 55 матчей, отдал шесть результативных передач и получил 12 жёлтых карточек.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52' 1:1 Мартинес – 58' 2:1 Павар – 61' 2:2 Дайер – 76'
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» состоялась накануне, 16 апреля. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.
В полуфинале самого престижного европейского кубкового турнира «Интер» сыграет с каталонской «Барселоной». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».
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