Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: у «Динамо» провальный сезон, должны быть приняты меры

Шикунов: у «Динамо» провальный сезон, должны быть приняты меры
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации в московском «Динамо». В весенней части сезона команда показывает неубедительную игру. Бело-голубые идут на пятом месте в таблице РПЛ. В СМИ появились новости о возможной отставке главного тренера Марцела Лички.

«Если «Динамо» не выполнит поставленные задачи в этом сезоне, произойдёт логичная отставка Лички. Это серьёзный клуб с большим бюджетом и хорошими футболистами, но, мягко говоря, у них провальный сезон. Конечно, должны быть приняты меры. Если у «Динамо» ещё есть возможность бороться за Кубок России, в чемпионате нет никаких шансов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Олег Терёхин: впереди у «Динамо» очень жидко и без эмоций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android