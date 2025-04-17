Шикунов: у «Динамо» провальный сезон, должны быть приняты меры

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации в московском «Динамо». В весенней части сезона команда показывает неубедительную игру. Бело-голубые идут на пятом месте в таблице РПЛ. В СМИ появились новости о возможной отставке главного тренера Марцела Лички.

«Если «Динамо» не выполнит поставленные задачи в этом сезоне, произойдёт логичная отставка Лички. Это серьёзный клуб с большим бюджетом и хорошими футболистами, но, мягко говоря, у них провальный сезон. Конечно, должны быть приняты меры. Если у «Динамо» ещё есть возможность бороться за Кубок России, в чемпионате нет никаких шансов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.