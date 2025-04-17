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«Пострадал из-за своей порядочности». Лысцов раскрыл истинные причины ухода из «Бенфики»

«Пострадал из-за своей порядочности». Лысцов раскрыл истинные причины ухода из «Бенфики»
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Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов объяснил, почему покинул «Бенфику». Россиянин отказался менять агента, поэтому клуб не продлил с ним контракт. При этом экс-владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков, в команде которого играл Лысцов, заявлял, что Виталий по потенциалу мог заиграть в «Манчестер Юнайтед».

— Наверняка слышал слова Александра Толстикова в интервью «Чемпионату»: «Лысцов должен был играть в «МЮ» вместо Линделёфа». Что скажешь — мог?
— Приятно, что тут скажешь. Мы и с Толстиковым эту тему обсуждали. Он мне говорил: «Линделёф от тебя только стабильностью отличается. Ближнему отдаёт, ничего не придумывает». И я с ним где-то согласен. Нам с юности тренер Полстянов прививал любовь к другой игре. Тупо по аутам бить запрещал. Внушал: «Ставь корпус, сохраняй мяч». Но при этом если обрежешь — такой втык получишь, мама не горюй, ха-ха! Мне такой футбол всегда по душе был: любил рисковать, выдавать пасы между линий, выпиливать красивые диагонали. Во многом благодаря Полстянову я перешёл из детского во взрослый футбол, вызывался в сборную. Естественно, допускал ошибки — и в «Ахмате», и в «Локомотиве». Молодым в России такое не прощается. Сначала надо себе имя заработать.

Была ещё одна причина, по которой я не задержался в «Бенфике». Нефутбольная. Мне предлагали продлить контракт с «Бенфикой», одновременно подписав соглашение с компанией GestiFute Жорже Мендеша (агент Криштиану Роналду. — Прим. «Чемпионата»). Обещали всячески помогать по карьере и развивать как футболиста. Толстиков тогда был президентом «Лейрии» и никаких переговоров насчёт меня вести не мог. А моего тогдашнего агента Тимофеева в «Бенфике» вообще не знали. Долго меня мурыжили по этому поводу, но я не предал своих представителей и в итоге вернулся в Россию. Можно сказать, пострадал из-за своей порядочности. С Тимофеевым мы всё-таки позже расстались, но по личным причинам. Подпишись я тогда с «Бенфикой» и GestiFute, шансов повторить путь Линделёфа было бы больше», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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