Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Химок» Шикунов высказался о ситуации с клубом

Экс-спортдиректор «Химок» Шикунов высказался о ситуации с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор подмосковных «Химок» Александр Шикунов высказался о ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. В ближайшем туре чемпионата России «Химки» сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 20 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятно, что в «Химках» происходит банальная невыплата зарплат, что футболистам не нравится. Они играют за деньги, это их хлеб. Однако у «Химок» достаточно приличный и серьёзный состав, чтобы не вылететь в Первую лигу и не попасть в стыковые матчи. При этом непонятно, в каком состоянии сейчас находится команда.

Вряд ли дойдёт до того, что футболисты «Химок» будут бойкотировать матч с «Зенитом». Если всё-таки дойдёт, у нас в РПЛ никогда такого прецедента не было. Адиев принял команду ради того, чтобы взять молодёжку и ехать в Питер? Вряд ли. Думаю, все обо всём договорились», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

Материалы по теме
Официально
Магомед Адиев стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android