Экс-спортдиректор «Химок» Шикунов высказался о ситуации с клубом

Бывший спортивный директор подмосковных «Химок» Александр Шикунов высказался о ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. В ближайшем туре чемпионата России «Химки» сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 20 апреля.

«Понятно, что в «Химках» происходит банальная невыплата зарплат, что футболистам не нравится. Они играют за деньги, это их хлеб. Однако у «Химок» достаточно приличный и серьёзный состав, чтобы не вылететь в Первую лигу и не попасть в стыковые матчи. При этом непонятно, в каком состоянии сейчас находится команда.

Вряд ли дойдёт до того, что футболисты «Химок» будут бойкотировать матч с «Зенитом». Если всё-таки дойдёт, у нас в РПЛ никогда такого прецедента не было. Адиев принял команду ради того, чтобы взять молодёжку и ехать в Питер? Вряд ли. Думаю, все обо всём договорились», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.