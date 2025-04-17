Вингер «Зенита» Педро: очень рад, что Саша Соболев забил «Ростову»

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о голе Александра Соболева в матче 1/2 финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Соболев забил первый гол сине-бело-голубых в этой встрече.

— Сегодня на вашем счету две голевые передачи. Помогите нам разобрать первый эпизод. Вы в нём били или всё-таки отдавали пас?

— Это была передача, я рад, что она прошла и что Саша забил, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенита» с «Ростовом» состоялся накануне, 16 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые по сумме двух встреч (3:0 общ.) вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. В финале Пути РПЛ они сыграют с ЦСКА.