Гутцайт: «Арсенал» абсолютно справедливо выбил «Реал» из Лиги чемпионов

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт поделился мыслями о прошедшем противостоянии «Реала» и «Арсенала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 5:1 в пользу английской команды. В первой игре «Арсенал» на своём поле разгромил «Реал» (3:0), а во второй встрече увёз из Мадрида победу — 2:1.

«Великой ремонтады, как называют в Испании английскую версию камбэка, не случилось. Мадридский «Реал» дома принимал «Арсенал». Была, конечно же, сделана ставка на очень интенсивную игру в первые минуты матча. Даже «Реал» забил гол на второй минуте, который справедливо отменили из-за офсайда. Но дальше, мне кажется, нужно говорить об «Арсенале», который очень грамотно выстроил свою двухматчевую стратегию.

Конечно же, Артета привёз команду, которой нужно было удержать преимущество, добытое в первом матче. Конечно же, были затяжки времени. Любой аут. Мяч в игру вводился по 15-20 секунд. Очень редко можно увидеть историю, когда вратарь команды за затяжку времени получает жёлтую карточку уже по ходу первого тайма. А Давид Райя умудрился систематически, не вводя мяч в игру быстро, заставить арбитра показать ему предупреждение. Ну а дальше уже шанс «Арсенала» в быстрых атаках. Собственно, в них и были забиты голы.

Один момент эмоционально можно было прочувствовать на трибунах, когда родилось вот это ощущение того, что сейчас «Реал» понесётся и, может быть, что-то ещё получится. Это когда забила команда свой гол и счёт стал 1:1. Но «Арсенал» опять стал максимально игру тормозить, и это привело его к нужному результату. Очень крутые были английские болельщики, которые в количестве более пяти тысяч приехали в Мадрид, чтобы поддержать свою команду. И «Арсенал» в целом, если суммировать впечатления от двух матчей, абсолютно справедливо выбил действующего победителя Лиги чемпионов и прошёл в полуфинал турнира», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».