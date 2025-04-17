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Александр Мостовой заявил, что будет болеть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Александр Мостовой заявил, что будет болеть за «Барселону» в Лиге чемпионов
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Экс-игрок сборных России и СССР Александр Мостовой рассказал, что будет болеть за испанскую «Барселону» в решающих матчах Лиги чемпионов. В 1/2 финала «Барселона» встретится с итальянским «Интером».

«Я буду болеть за «Барселону» в Лиге чемпионов. Чуть меньше стал болеть, когда из команды ушёл Месси. «ПСЖ» вроде выступает здорово, но чудом спасся в концовке матча с «Астон Виллой». Вроде бы приехали с комфортным счётом 3:1, но еле унесли ноги. «Барселона» дома разорвала Дортмунд, но в ответной игре в первом тайме горела. Трудно предсказать, кто выиграет этот турнир.

Когда ещё была групповая стадия, по версии суперкомпьютера «Барселона» была в тройке. «Ливерпуль» находился на первом месте, «Манчестер Сити» и «Реал» — в шестёрке. Привет этому суперкомпьютеру. Это лишний раз подтверждает мои слова, что компьютер в футбол не играет. Футбол — это не наука, там живые люди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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