Алексей Миранчук рассказал, как решился на переход в «Атланту» из «Аталанты»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как решился на переход в американский клуб из итальянской «Аталанты». Хавбек стал игроком «Атланты» в конце июля 2024 года.

— Когда ты первый раз узнал об интересе со стороны «Атланты»?

— Когда был на отдыхе летом в Москве. Я сказал, что давайте я приеду на сборы, на предсезонку в «Аталанту» и там уже будем как бы поконкретнее, будем разговаривать, что да как.

— Просто писалось или, может быть, это правда, что ты не горел желанием вообще переезжать в МЛС изначально?

— Ну вот, когда только первое поступило такое, можно сказать, предложение, мы Лигу Европы выиграли, в чемпионате неплохо там играли, я такой думаю: «Да нет, вообще куда там? Хочу ещё дальше остаться». Потому что, думаю, следующий сезон будет нормально всё. Потом пришло это предложение. Начал так рассматривать. Мне сказали, что сейчас будем обновлять составы, молодых игроков покупать на твои позиции. Потому что они, видимо, деньги нормальные предложили, они понимают. А я такой сижу и думаю, ну сейчас провести сезон со скамейки выходить… Понятное дело, в футболе никто не знает, что как бы там [будет]. Травмы, не травмы, ещё как-то, то есть, может быть, шанс и был, но всё равно такой маленький. Об аренде вообще не думал, то есть никуда уходить в какую-то команду ниже по таблице. Думаю, не, хватит. В Америке никогда, думаю, не был. Позвонил вот Мурьель, который был в «Аталанте» тоже со мной, он уже был в «Орландо» здесь. Поговорил с ним, он мне всё объяснил, рассказал. Такой новый вызов, ну почему не принять? — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»