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Осинькин: Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв из-за травмы

Осинькин: Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв из-за травмы
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский испытывает проблемы со здоровьем из‑за травм.

«В матче с «Акроном» Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским «Динамо». Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с «Химками» Антон не выходил в основе (в двух предыдущих играх. — Прим. «Чемпионата»), но потом провёл полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм (в матче с «Химками». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Зиньковский был арендован у московского «Спартака» в феврале 2025 года. Весной он провёл шесть матчей за «Крылья» и не отметился результативными действиями.

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