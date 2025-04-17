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«Хватит раскачивать нашу лодку за 30 серебренников». Глава «Зенита» Медведев — о Семаке

«Хватит раскачивать нашу лодку за 30 серебренников». Глава «Зенита» Медведев — о Семаке
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев с иронией ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Сергея Семака. Ранее издание «Спорт-экспресс» сообщило, что Семак останется в санкт-петербургском клубе вне зависимости от результатов текущего сезона РПЛ.

«Хватит за 30 серебренников пытаться раскачивать нашу лодку», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, действующий контракт специалиста рассчитан до 2030-го. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет.

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