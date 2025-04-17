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Мостовой: это не Кубок России! Представьте, если бы «Реал» продолжил выступать в ЛЧ

Мостовой: это не Кубок России! Представьте, если бы «Реал» продолжил выступать в ЛЧ
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Экс-игрок сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о формате Фонбет Кубка России.

«Ростов» опять не вылетел? Ничего себе! Я думал, что после поражения от «Зенита» ростовчане вылетели. Обалдеть! Как я и говорил, «Спартак» продолжает у всех выигрывать, хотя тоже должен был вылететь. «Динамо» также должно было вылететь, но будет играть с красно-белыми и может пройти в финал. Где такое ещё можно увидеть? Только в нашем Кубке, когда команды по два раза могут вылететь и всё равно пройти в финал. Это кошмар!

При этом проигравшая команда из пары ЦСКА — «Зенит» вылетает окончательно. Армейцы обыграли «Динамо», но вылетят от «Зенита», а динамовцы обыграют «Спартак». Красно-синие скажут: «Нифига себе. Они в финале, а мы дома будем смотреть». Это не Кубок, я об этом говорю три года. Кубок есть Кубок: проиграл — вылетел. Представьте, если бы «Реал» сейчас продолжил бы выступать в Лиге чемпионов после поражения от «Арсенала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная сетка Кубка России
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