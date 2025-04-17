«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с Вирджилом ван Дейком

Английский «Ливерпуль» объявил о пролонгации соглашения с капитаном команды и центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Нидерландский футболист выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с «Ливерпулем» защитник выиграл английскую Премьер-лигу, все внутренние кубки, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. Ранее ван Дейк выступал за «Саутгемптон» и шотландский «Селтик».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 44 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ван Дейка в € 28 млн.