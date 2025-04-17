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Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр: думаю, в последнее время игра команды улучшилась

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр: думаю, в последнее время игра команды улучшилась
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о последних играх команды.

«Думаю, что в последнее время игра команды несколько улучшилась. В то же время я считаю, что есть те игровые аспекты, в которых мы должны брать на себя больше ответственности. Было много матчей, где шансы были 50 на 50, но мы в итоге проигрывали. В четверг нас ждёт большой вечер на «Олд Траффорд», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы соперником «Манчестер Юнайтед» является французский «Лион». В первом матче команды сыграли вничью — 2:2. Вторая встреча состоится сегодня, 17 апреля.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 32 матча.

Турнирная сетка Лиги Европы
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