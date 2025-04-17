Ван Дейк: рад и горд, что задержусь в «Ливерпуле» ещё на два года

Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал продление контракта с мерсисайдским клубом. По словам нидерландского футболиста, он заключил соглашение сроком на два года.

«Я очень рад. Когда только говорю о самом факте продления контракта, в голове проносится столько мыслей и эмоций… Это просто невероятно. Я рад и горд, что могу продлить своё пребывание в «Ливерпуле» ещё на два года. Потрясающие чувства. Я никогда не сомневался в том, что нужно сделать. В голове был вариант только с «Ливерпулем», — приводит слова ван Дейка официальный сайт английского клуба.

Ван Дейк выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с «Ливерпулем» защитник выиграл английскую Премьер-лигу, все внутренние кубки, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.