Генич: если бы «Локо» не обыграл «Ахмат», то к «Пари НН» команду готовил бы другой тренер
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Российский комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов мог покинуть команду в случае поражения в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8' 1:1 Воробьёв – 44' 2:1 Погостнов – 45+1'
«Из нескольких источников слышал, когда был на стадионе, что если бы «Локомотив» не обыграл «Ахмат» и сошёл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с «Нижним» готовил бы команду другой тренер», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Пари Нижний Новгород» в субботу, 19 апреля.
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