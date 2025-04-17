Генич: если бы «Локо» не обыграл «Ахмат», то к «Пари НН» команду готовил бы другой тренер

Российский комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов мог покинуть команду в случае поражения в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

«Из нескольких источников слышал, когда был на стадионе, что если бы «Локомотив» не обыграл «Ахмат» и сошёл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с «Нижним» готовил бы команду другой тренер», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Пари Нижний Новгород» в субботу, 19 апреля.