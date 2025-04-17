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Генич: если бы «Локо» не обыграл «Ахмат», то к «Пари НН» команду готовил бы другой тренер

Генич: если бы «Локо» не обыграл «Ахмат», то к «Пари НН» команду готовил бы другой тренер
Михаил Галактионов
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Российский комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов мог покинуть команду в случае поражения в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8'     1:1 Воробьёв – 44'     2:1 Погостнов – 45+1'    

«Из нескольких источников слышал, когда был на стадионе, что если бы «Локомотив» не обыграл «Ахмат» и сошёл бы с дистанции, потому что это Путь регионов, то к матчу с «Нижним» готовил бы команду другой тренер», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Пари Нижний Новгород» в субботу, 19 апреля.

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