«Локомотив» объявил о начале сотрудничества с Лигой смешанных единоборств АСА

Московский «Локомотив» и Лига смешанных единоборств ACA начали сотрудничество с целью развития спорта и расширения аудитории. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива» в социальных сетях.

«Представители ACA посетили кубковый матч с «Ахматом», перед началом которого ознакомились с нашей историей на экскурсии по стадиону и клубному музею», — написано в сообщении.

«Локомотив» — это клуб с большой победной историей, и это нас объединяет. Мы всегда стремимся к новым вершинам. Наше партнёрство открывает новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа позволит не только укрепить наши связи, но и привлечь больше людей к спорту», — сказал президент ACA Магомед Бибулатов.