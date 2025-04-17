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Нападающий ЦСКА Мусаев высказался об игре Кирилла Глебова на позиции форварда

Нападающий ЦСКА Мусаев высказался об игре Кирилла Глебова на позиции форварда
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре полузащитника армейцев Кирилла Глебова в атакующей линии команды.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Когда мне что-то советовали хорошие тренеры, я эти же советы стараюсь передавать ему. Кирилл – молодец! Он встал на правильный путь: хорошо питается, хорошо тренируется, грамотно восстанавливается. Я думаю, что у него прекрасное будущее», – приводит слова Мусаева «Советский спорт».

Напомним, накануне, 16 апреля, ЦСКА встречался с московским «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Итоговый результат — 0:0. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

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