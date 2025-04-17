Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин высказался о результатах «Локомотива» в весенней части сезона

Роман Шишкин высказался о результатах «Локомотива» в весенней части сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о результатах команды в весенней части сезона. «Локомотив» одержал три победы в восьми матчах во всех турнирах.

«Непростой вопрос, что происходит с «Локомотивом». В последние годы ощущение, что команде чего-то не хватает. Вроде выдают хорошую серию в первой части чемпионата, но потом что-то им мешает. Стоит отметить, что тренер долго работает в команде, состав укомплектован, молодой. Всё в совокупности должно давать успех. Мне кажется, «Локомотив» давно преследует такая проблема. Даже в моё время в клубе будто чего-то нам не хватало.

Может, не хватает одного-двух лидеров, за которыми бы тянулась команда. Состав ровный, молодой, но он больше на перспективу. На сегодняшний день им тяжело конкурировать с нынешними «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 24 матча.

Материалы по теме
Генич: если бы «Локо» не обыграл «Ахмат», то к «Пари НН» команду готовил бы другой тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android