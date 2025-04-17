Роман Шишкин высказался о результатах «Локомотива» в весенней части сезона

Бывший футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о результатах команды в весенней части сезона. «Локомотив» одержал три победы в восьми матчах во всех турнирах.

«Непростой вопрос, что происходит с «Локомотивом». В последние годы ощущение, что команде чего-то не хватает. Вроде выдают хорошую серию в первой части чемпионата, но потом что-то им мешает. Стоит отметить, что тренер долго работает в команде, состав укомплектован, молодой. Всё в совокупности должно давать успех. Мне кажется, «Локомотив» давно преследует такая проблема. Даже в моё время в клубе будто чего-то нам не хватало.

Может, не хватает одного-двух лидеров, за которыми бы тянулась команда. Состав ровный, молодой, но он больше на перспективу. На сегодняшний день им тяжело конкурировать с нынешними «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 41 очко за 24 матча.