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Игрок «Локо» Тикнизян: наши молодые парни талантливые, но не хватает ресурса на дистанции

Игрок «Локо» Тикнизян: наши молодые парни талантливые, но не хватает ресурса на дистанции
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды в весенней части сезона. «Локомотив» одержал три победы в восьми матчах во всех турнирах. Во вторник, 15 апреля, «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1) в матче первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8'     1:1 Воробьёв – 44'     2:1 Погостнов – 45+1'    

«Неоднократно говорили о том, что у нас молодая команда. Даже сегодня вышли молодые парни. Они все очень талантливые и демонстрируют футбол хорошего уровня. Но не хватает ресурса на дистанции. Посмотрим, как мы будем выглядеть в ближайших турах. Надеюсь, нам удастся одержать победы в чемпионате. Амбиции спортсмена, который хочет побеждать, всегда ясны. Но для воплощения этого в реальность нужно добиваться и работать — мы на пути к этому», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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