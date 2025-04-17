Игрок «Локо» Тикнизян: наши молодые парни талантливые, но не хватает ресурса на дистанции

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды в весенней части сезона. «Локомотив» одержал три победы в восьми матчах во всех турнирах. Во вторник, 15 апреля, «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1) в матче первого этапа Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Неоднократно говорили о том, что у нас молодая команда. Даже сегодня вышли молодые парни. Они все очень талантливые и демонстрируют футбол хорошего уровня. Но не хватает ресурса на дистанции. Посмотрим, как мы будем выглядеть в ближайших турах. Надеюсь, нам удастся одержать победы в чемпионате. Амбиции спортсмена, который хочет побеждать, всегда ясны. Но для воплощения этого в реальность нужно добиваться и работать — мы на пути к этому», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.