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Миранчук рассказал, как в США относятся к рекорду Овечкина

Миранчук рассказал, как в США относятся к рекорду Овечкина
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Полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как в США относятся к рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина по количеству шайб в НХЛ. По его словам, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» сравнивают с легендарным баскетболистом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

«На самом деле я с хоккеем очень не близок, не знаю, как-то у меня не сложилось. Один раз был в детстве на хоккее, не пошло почему-то, мне не зашло, но насчёт Овечкина тут невозможно не знать, невозможно не услышать со всех просто [сторон]. Да и у нас в команде тоже обсуждали. Ко мне все подходили, не то чтобы поздравляли, но говорили, как круто. Сравнивают его там даже, так скажем, не с Джорданом, потому что у Джордана там были и вверх и вниз, такая карьера, а у Леброна, например, на протяжении 20 лет ровная какая-то карьера, как и у Овечкина. Поэтому его как бы ставят на высокий ранг, тут все очень рады», — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу 6 апреля в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Он стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

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