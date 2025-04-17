Шишкин: Тикнизяну надо сконцентрироваться на «Локомотиве»

Бывший российский футболист Роман Шишкин высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в этом сезоне.

«Так бывает, что футболист выдаёт хороший отрезок, а потом что-то происходит. Тикнизян – универсальный футболист. Он может сыграть в обороне и атаке. Когда идёт много слухов, это может психологически влиять на футболиста. В голову к Наиру не залезешь. Сейчас он не всегда играет. Но такое случается, когда у футболиста есть желание покинуть клуб, ходят разные слухи. Наиру надо сконцентрироваться на тренировках и своей работе. Он достаточно молод и может себя зарекомендовать. Думаю, ему всё нравится в том же «Локомотиве». К нему нормальное отношение в клубе. Так что Наиру сейчас надо сконцентрироваться на «Локомотиве», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.