Игроков, столкнувшихся в матче Первой лиги «Сокол» — «Родина», выписали из больницы

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев выписан из больницы после столкновения с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги. Юдинцев готовится к выписке, которая состоится сегодня, 17 апреля. «Родина» на выезде одержала победу со счётом 2:1.

«Никита Карабашев был выписан из больницы, находится на амбулаторном лечении с направлением в отделение челюстно-лицевой хирургии. Георгия Юдинцева сегодня готовят к выписке», — приводит слова представителя Министерства здравоохранения Саратовской области ТАСС.

Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи. Игроков, потерявших сознание, увезли с поля на скорой помощи.