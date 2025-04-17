Игроков, столкнувшихся в матче Первой лиги «Сокол» — «Родина», выписали из больницы
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Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев выписан из больницы после столкновения с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги. Юдинцев готовится к выписке, которая состоится сегодня, 17 апреля. «Родина» на выезде одержала победу со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60' 1:1 Ковачевич – 66' 1:2 Тимошенко – 90+8'
«Никита Карабашев был выписан из больницы, находится на амбулаторном лечении с направлением в отделение челюстно-лицевой хирургии. Георгия Юдинцева сегодня готовят к выписке», — приводит слова представителя Министерства здравоохранения Саратовской области ТАСС.
Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи. Игроков, потерявших сознание, увезли с поля на скорой помощи.
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