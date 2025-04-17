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Алексей Миранчук ответил, почему не перешёл в российский клуб прошлым летом

Алексей Миранчук ответил, почему не перешёл в российский клуб прошлым летом
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, почему не перешёл в российский клуб прошлым летом, когда покидал итальянскую «Аталанту».

— А чего ты в Россию не хотел перейти? Ну, вообще не хотел? Было предложение от наших общих знакомых (возможно, задававший вопрос Андрей Аршавин намекал на «Зенит». – Прим. «Чемпионата»)?
— Честно, не рассматривал. Вот даже не рассматривал. Ну, там, я думаю, такого ничего и не было, но я даже не рассматривал. То есть либо оставаться дальше [в «Аталанте»], либо вот принял это решение, потому что думаю, ну, посмотрю, как здесь всё происходит, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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