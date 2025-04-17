Сергей Кирьяков: эра Анчелотти в «Реале» подходит к концу

Российский специалист Сергей Кирьяков предположил, что эра тренера Карло Анчелотти в мадридском «Реале» подходит к концу. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв английскому «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей — 1:5.

«Думаю, всё идёт к тому, что эра Анчелотти в «Реале» подходит к концу. Об этом говорит даже не вчерашний результат. Игра «сливочных» показывает, что футболисты не верят. У «Реала» есть отдельно взятые эпизоды, где кто-то включается, однако нет слаженной работы на футбольном поле. Тот же Мбаппе потерялся и бегает где попало. Я так понимаю, у него полный карт-бланш — он может играть где хочет. Тот же Винисиус играет индивидуально. Игроки «Арсенала» играли надёжно, понимая, что нельзя оставлять таких футболистов один на один. Это повод для руководства «Реала» что-то поменять», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.