Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании с «Барселоной» — Sky Sports

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть пост после финала Кубка Испании с «Барселоной» 26 апреля. Об этом сообщил Sky Sports.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв английскому «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счётом 1:5.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 66 очков за 31 матч. На первой строчке находится «Барселона», у которой 70 очков.

65-летний Карло Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее он руководил командой в период с 2013 по 2015 год. С «Реалом» Анчелотти дважды выигрывал чемпионат Испании (2021/2022, 2023/2024) и трижды — Лигу чемпионов (2013/2014, 2021/2022, 2023/2024).