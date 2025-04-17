Киммих прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении от итальянского «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч проходил в Мнюхене и завершился в пользу миланцев со счётом 2:1. Вторая игра состоялась в Италии и завершилась вничью — 2:2.

«Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в своих соцсетях.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Барселоной».