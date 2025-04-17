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Киммих прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Киммих прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов
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Футболист «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении от итальянского «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч проходил в Мнюхене и завершился в пользу миланцев со счётом 2:1. Вторая игра состоялась в Италии и завершилась вничью — 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в своих соцсетях.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Барселоной».

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