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«Он не разговаривает с игроками». Алексей Миранчук — о Джан Пьеро Гасперини

«Он не разговаривает с игроками». Алексей Миранчук — о Джан Пьеро Гасперини
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не общается с футболистами своей команды. Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 по 2024 год. В составе итальянской команды он выиграл Лигу Европы.

— Повлияло ли на тебя то, что, когда вы выиграли Лигу Европы, тебе было очень обидно, что ты не выступил в финале?
— Ну немного, но я не прям то, что расстроился.

— То есть ты, в принципе, понимал, что есть шанс не выйти?
— Я играл в Лиге Европы. Много играл. Но надо понимать, у него (главного тренера «Аталанты» Гасперини. — Прим. «Чемпионата») какое-то своё видение, чувство. Там много, знаешь, было ситуаций, там кто-то выходил, забивал или хорошо как-то играл, мог не поставить, например. То есть у него своё видение, вот от него он отталкивается.

— То есть он после финала не объяснял, почему ты не вышел?
— Он никогда ничего не объясняет. Он вообще не разговаривает как бы с игроками, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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