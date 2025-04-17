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Алексей Миранчук одним словом охарактеризовал жизнь в США

Алексей Миранчук одним словом охарактеризовал жизнь в США
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Полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от жизни в Америке. Он признался, что грустит из-за нахождения вдали от друзей и семьи. Миранчук назвал свою жизнь в США «рутиной».

— Как вот у тебя в быту, как ты перестроился? Потому что жизнь всё равно в России и в Европе отличается от Америки.
— Да не знаю, если честно… После России, вот Европа и Америка, например, если брать быт… Всё-таки, когда нет окружения, друзей, знакомых, с кем там встречаешься, всё равно тяжело. Нормальные отношения ты создаёшь с партнёрами по команде, спокойно обедаем, ужинаем. Но всё равно, когда нет своих близких людей, друзей, семьи, то тяжеловато. Не то что тяжеловато, но скучаешь очень сильно. С работы домой, из дома на работу. Рутина, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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