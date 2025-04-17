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Кирьяков: в прошлом сезоне Личка высоко поднял планку, сейчас у «Динамо» один негатив

Кирьяков: в прошлом сезоне Личка высоко поднял планку, сейчас у «Динамо» один негатив
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Российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на слухи о возможной отставке Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо». В весенней части сезона команда показывает неубедительную игру. Бело-голубые идут на пятом месте в таблице РПЛ.

«Увольнение — это судьба любого тренера. Если нет результата, специалист должен быть готов к прекращению сотрудничества. Личка не исключение. К нему нет вопросов по прошлому сезону. Он высоко поднял планку и должен был ей соответствовать. К сожалению, в этом сезоне результата нет — обязательно нужен был титул. Но пока во всех соревнованиях один негатив.

Отсутствие Тюкавина однозначно влияет на игру «Динамо». Ему не нашлось замены, есть зависимость от хорошего центрального нападающего. Возможно, в предсезонный период были совершены какие-то ошибки. Плохая игра «Динамо» весной — совокупность всего», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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