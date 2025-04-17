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Мареска высказался о предстоящем ответном матче «Челси» с «Легией» в Лиге конференций

Мареска высказался о предстоящем ответном матче «Челси» с «Легией» в Лиге конференций
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польской «Легией». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. В первом матче «Челси» на выезде выиграл со счётом 3:0.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч. Предстоящая встреча важна для нас, поскольку она открывает двери в европейский полуфинал.

В Премьер-лиге мы выиграли пять из последних шести домашних матчей. И только «Тоттенхэм» пытался использовать против нас высокий прессинг, что открывало для нас больше возможностей для быстрых атак. В остальных случаях нам приходится искать другие подходы к чужим воротам», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги конференций
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