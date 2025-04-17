Мареска высказался о предстоящем ответном матче «Челси» с «Легией» в Лиге конференций

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с польской «Легией». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. В первом матче «Челси» на выезде выиграл со счётом 3:0.

«Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч. Предстоящая встреча важна для нас, поскольку она открывает двери в европейский полуфинал.

В Премьер-лиге мы выиграли пять из последних шести домашних матчей. И только «Тоттенхэм» пытался использовать против нас высокий прессинг, что открывало для нас больше возможностей для быстрых атак. В остальных случаях нам приходится искать другие подходы к чужим воротам», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.